EFE: Venezuela se enfoca en elecciones y deja de lado tema del diálogo

El Gobierno y la oposición venezolana se enfocaron hoy en la elección de gobernadores que se celebrará el próximo 15 de octubre y dejaron en segundo plano el proceso de diálogo que fue reanimado el mes pasado en República Dominicana y que ahora está suspendido nuevamente.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que creará comandos para “cuidar y defender el voto” en los 23 estados del país como parte del plan de “acciones preventivas” y procurar la transparencia de la votación.

El jefe del comando de campaña de la oposición, Gerardo Blyde, dijo hoy que estas instancias estarán listas para actuar “en caso de que al Gobierno y a su (Consejo Nacional Electoral) CNE se les ocurriera practicar algún tipo de fraude”.

Reiteró que durante los ocho días que lleva la campaña, la oposición ha tenido “todas las desventajas del mundo” por supuestos abusos que estaría cometiendo el Gobierno de Nicolás Maduro con la anuencia del Poder Electoral.

La queja de Blyde reside, entre otros aspectos, en la difusión que ha brindado el canal estatal VTV a los actos proselitistas de los aspirantes oficialistas, sin que hasta el momento se haya otorgado espacio a algún candidato de la MUD.

El “comando nacional por la defensa del voto” estará presidido por el diputado Tomás Guanipa, quien hoy aseguró que la participación de la militancia opositora en actos de calle creció “de manera significativa” durante la última semana y espera que siga en aumento hasta el día de los comicios.

Asimismo, adelantó que presentará frecuentemente informes “al país y al mundo del desarrollo del evento electoral y las acciones a tomar”, al tiempo que pidió a los ciudadano convertirse en “voluntarios guardianes del voto, no solo como testigos sino en las afueras de los centros de votación y en todo el proceso”.

“Que sepa el Gobierno que estamos preparados para todos los escenarios”, agregó Guanipa.

Por su parte, el presidente Maduro llamó a los venezolanos a votar por los candidatos oficialistas, pues, aseguró, son los únicos capaces de garantizar la paz y la continuidad de los programas sociales en cada una de las regiones.

“El 15 de octubre es una oportunidad de oro para elegir gobernadores que de verdad vengan a trabajar por los sueños de la juventud”, dijo el mandatario, a la vez que descartó que los candidatos de la oposición puedan cumplir ese propósito.

Durante su programa semanal de televisión, transmitido por el estatal VTV, Maduro mostró varios actos proselitistas de los aspirantes del Gobierno para octubre y aseguró que esta carrera la va “ganando” la llamada revolución bolivariana.

Entretanto, el presidente dijo que la oposición, que controla por contundente mayoría la Asamblea Nacional, “no ha querido” resolver el estatus de desacato que pesa sobre el Legislativo a través de la mesa de diálogo.

“Venezuela no tiene poder legislativo, lo destruyeron, y le hemos dado la oportunidad varias veces (a la oposición), a través del diálogo, que rectifiquen, que recompongan la Asamblea y no quieren, no les interesa (…) son unos vagos”, dijo.

El año pasado el Tribunal Supremo de Justicia declaró al Legislativo en desacato alegando el incumplimiento de sentencias, por lo que los actos del Parlamento son considerados nulos por el resto de poderes, cercanos al Gobierno.

Levantar el “desacato” al Parlamento ha sido una de las exigencias de la oposición venezolana para concretar un proceso de negociación política con el oficialismo y que ahora se encuentra suspendido tras dos días de reuniones sostenidas en septiembre en República Dominicana.