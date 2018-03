EFE: precios de divisas en Venezuela vuelven a subir en el sistema de subastas

Los precios en Venezuela de monedas como el dólar estadounidense y el euro subieron este viernes en el sistema oficial de subastas de Divisas Complementarias (Dicom) que arrancó en febrero bajo el control del Gobierno y tras pasar por la primera caída del lunes, según datos ofrecidos por el Banco Central (BCV).

El BCV informó del resultado de la sexta subasta, según la cual un euro se cambia en el país petrolero por 54.020 bolívares, después de que la moneda común europea se cotizara la semana pasada en 45.112 bolívares.

Aunque el boletín del Dicom no incluye el resultado en dólares, el BCV lo informa luego con base en la relación entre la moneda estadounidense y la europea.

Bajo esta premisa, un dólar cuesta hoy 43.918 bolívares en Venezuela, lo que refleja un incremento del 75,2 % frente al costo informado en la primera subasta que ubicaba a la divisa estadounidense en 25.054 bolívares.

Estos precios son miles de veces más caros que la extinta tasa de Divisas Protegidas (Dipro), que otorgaba dólares a un precio de 10 bolívares por unidad.

Dicha tasa fue derogada en enero para dar paso al Dicom, el tipo de cambio que ahora es único en el país y que se rige por un férreo control cambiario que opera desde 2003 y otorga el monopolio de las divisas al Estado.

El ente emisor ha reportado dificultades para concretar algunas transferencias de moneda extranjera en los bancos del país que participan en la subasta “debido a las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Estados Unidos“.

El sistema de subastas fue reactivado por el Gobierno venezolano a finales de enero, luego de que en septiembre de 2017 fuera suspendido. En ese entonces registró una tasa de 3.345 bolívares por dólar y 4.142 por euro.

Venezuela vive una fuerte sequía de divisas el año pasado cerró con una inflación de 2.616 %.

El Ejecutivo anunció que incluirán el Petro, la criptomoneda presentada recientemente por Maduro, en el sistema oficial de subasta de divisas.