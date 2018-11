EE. UU. se prepara para agregar a Venezuela a la lista de patrocinadores del terrorismo

La administración Trump se está preparando para agregar a Venezuela a la lista estadounidense de patrocinadores estatales del terrorismo, lo que sería una escalada dramática contra el Gobierno socialista de Nicolás Maduro, según los funcionarios de los EE. UU. y los correos electrónicos del Gobierno interno.

La lista está reservada para los gobiernos acusados ​​de brindar repetidamente “apoyo a actos de terrorismo internacional” e incluye solo a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, según un reportaje publicado por The Washington Post:

Los legisladores republicanos encabezados por el senador Marco Rubio (R-Fla.) han impulsado la designación, citando los presuntos vínculos de Venezuela con el Hezbolá libanés, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y otros grupos.

Los republicanos han acusado a Venezuela de tener vínculos con organizaciones terroristas. Pero los expertos han minimizado la amenaza y la fuerza de esas conexiones. Advierten que una designación que no ofrece evidencia concreta podría debilitar la legitimidad de la lista de los Estados Unidos, que los críticos dicen que ya se aplica de manera inconsistente.

“Sospecho que esto se basará en rumores y fuentes de integridad cuestionable“, dijo David Smilde, un alto miembro de la Oficina de Washington en Latinoamérica.

Los funcionarios de EE. UU. se negaron a decir si se había tomado una decisión final sobre la designación, pero en los últimos días el Departamento de Estado ha solicitado comentarios sobre el traslado propuesto de varias agencias, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, que forma parte del HHS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Una portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar sobre la decisión pendiente y calificó las preguntas sobre las deliberaciones como una “pregunta hipotética“.

Rubio, un cubano-americano que organizó una carta a fines de septiembre en la que pedía la designación de terrorismo, ha pedido una postura dura de Estados Unidos hacia Venezuela, un antiguo partidario del régimen de Castro en Cuba.

El gobierno de Trump ha impuesto sanciones a varias personas en el círculo íntimo de Maduro, acusando a la primera dama, al ministro de defensa, al vicepresidente ya otros aliados de ayudar al líder socialista a “saquear” la riqueza de la nación.

Los funcionarios han dicho durante mucho tiempo que se están considerando otras medidas, incluido un embargo al petróleo venezolano. A pesar de la fuerte caída de las exportaciones de petróleo en los últimos años, Venezuela es el cuarto mayor proveedor extranjero a los Estados Unidos, que sigue siendo el mayor comprador de crudo venezolano.

Adam Isacson, un experto en América Latina, dijo que la designación de terrorismo podría agregar un impulso a cualquier impulso para un boicot petrolero. Los republicanos en Texas y Louisiana, que son el hogar de las refinerías establecidas para el aceite de alto contenido de azufre de Venezuela, han argumentado en contra de tal boicot. “Una designación de patrocinador terrorista hará que sus vidas sean más complicadas“, dijo Isacson.

La medida podría limitar la asistencia de Estados Unidos a Venezuela y prohibir las transacciones financieras, ya que el país se tambalea por la hiperinflación y la escasez extrema de alimentos y medicamentos que han enviado a millones de personas a los países vecinos. Muchos venezolanos culpan a Maduro por la corrupción rampante en todo el gobierno y el mal manejo de la economía.

El sistema de atención de salud del país prácticamente se ha deteriorado, lo que permite resurgir enfermedades que alguna vez fueron erradicadas, como el sarampión y la difteria.

Las deliberaciones sobre el movimiento potencial de los EE. UU. continuaron la semana pasada, cuando se pidió a los funcionarios de HHS que evaluaran el impacto de una designación de terrorismo en la “programación de fondos de HHS o CDC realizada por un tercero en ese país“, según los correos electrónicos enviados entre los funcionarios de HHS .

De acuerdo con un funcionario que vio los correos electrónicos, se les pidió a los funcionarios que respondieran dentro de las 24 horas, algo que un abogado de HHS dijo que era “probablemente no se puede hacer” debido a la complejidad del problema. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutir el asunto.

Los correos electrónicos no especificaron el país, pero un funcionario de recepción del Departamento de Estado identificó al país como Venezuela en una llamada telefónica la semana pasada con otras 20 personas de agencias que incluían HHS, CDC y USAID. La oficial del Departamento de Estado, Elizabeth Williams, no dijo cuándo se tomaría una decisión sobre la designación de terrorismo, “ella simplemente dijo que esperan tomar una decisión pronto“, recordó un funcionario que participó en la llamada. Williams dijo que solo pudo compartir información limitada sobre la línea telefónica no segura.

Los expertos están divididos sobre la conveniencia de designar a Venezuela como patrocinador estatal del terrorismo, algunos dicen que podría proporcionar una presión útil contra el régimen de Maduro, cada vez más autoritario, y otros expresaron su preocupación de que podría jugar en los mensajes contra Estados Unidos de Maduro o utilizarse como pretexto por una intervención militar de Estados Unidos.

El presidente Trump, pública y privada, ha planteado la posibilidad de una acción militar estadounidense en Venezuela, aunque los asesores lo han disuadido repetidamente.

Los oficiales estadounidenses se reunieron varias veces en secreto con oficiales militares venezolanos que dijeron que estaban planeando un golpe de estado contra Maduro, pero la administración Trump finalmente rechazó sus solicitudes de asistencia.

Smilde teme que la designación pueda “representar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos para legitimar una opción militar”.

“Muchos analistas en y alrededor del gobierno de los Estados Unidos piensan que la intervención militar sería efectiva, o que una amenaza creíble de fuerza haría que el gobierno venezolano cediera“, dijo.

Pero tales amenazas “contribuyen a la unidad y la coherencia del gobierno de Maduro y socavan la organización y la unidad de la oposición”, dijo. “Desde que el presidente Trump sugirió por primera vez una opción militar en agosto de 2017, la oposición venezolana se ha desmoronado“.

Otros expresaron un apoyo medido para una línea más dura contra Maduro, quien llegó al poder en 2013, encarceló a los opositores políticos y se hizo cargo de prácticamente todo el poder legislativo y judicial del país.

“Hay otros gobiernos que podría decir que están involucrados en más formas de terrorismo que tienen mucho más impacto“, dijo William Brownsfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y miembro principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Pero esa es una justificación para perseguir a otros gobiernos, no una justificación para decir que no vayan después de Venezuela”.

“Se puede afirmar que es un paso positivo en términos de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro“, dijo.

Los expertos en salud pública han advertido sobre los picos de casos de malaria y tuberculosis y la casi absoluta falta de disponibilidad de tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en Venezuela. El aumento de los niveles de malnutrición agrava la crisis de salud, haciendo que los venezolanos sean más susceptibles a las enfermedades infecciosas y más propensos a las complicaciones cuando están enfermos.

Un tema de la llamada telefónica entre los funcionarios estadounidenses fue el creciente brote de sarampión en Venezuela, una infección respiratoria extremadamente contagiosa causada por un virus, que se ha extendido a Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú.

Brasil, que está lidiando con más de 10,000 infecciones sospechosas en su masivo estado de Amazonas solo, está considerando sellar su frontera con Venezuela, según la discusión.

De acuerdo con la discusión, los programas que podrían verse afectados por la designación de terrorismo incluyen el apoyo de los EE. UU. a la prevención mundial del VIH / SIDA, las vacunas de emergencia y la capacitación del personal de salud pública. La mayor parte del apoyo de los Estados Unidos se financia a través de la Organización Panamericana de la Salud, un organismo de las Naciones Unidas.

Brownsfield dijo que el presidente podría compensar algunos de los efectos humanitarios negativos de la designación a través de exenciones.

“Creo que la ley le otorga al presidente autoridades para eximir o renunciar a las disposiciones de la ley para permitir asistencia humanitaria como alimentos o medicamentos”, dijo.

La posible acción contra Venezuela fue una sorpresa para las personas en la llamada, dijo el funcionario. “Esa fue la primera vez que oímos hablar de eso“, dijo el funcionario. “No tenía sentido. Y luego fue como, ‘Oh, mierda. ¿Qué va a hacer esto con nuestra capacidad para responder al lento desastre de la salud que está surgiendo en Venezuela?