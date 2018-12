Eduardo Bolsonaro: “Brasil no va a poner tanques para invadir a Venezuela”

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, habló de la crisis migratoria en la región por la crisis social que afecta a Venezuela.

En los últimos comicios de octubre, Bolsonaro fue reelegido legislador por el estado de Sao Paulo con más de 1,8 millones de votos.

En esta entrevista con el diario chileno La Tercera, el diputado del Partido Social Liberal (PSL), se refirió a los señalamientos del presidente Nicolás Maduro y al impacto de la diáspora en el continente. “Los inmigrantes que llegan a Brasil, llegan huyendo de una narcodictadura, huyendo del hambre, de la falta de medicina. Entonces, un primer punto, es un tema humanitario. Yo sé que es difícil, pero de alguna manera tenemos que acoger a nuestros hermanos venezolanos que están llegando”, expresó de entrada.

Bolsonaro agregó que la solución es sencilla: “Hablar directamente que la mejor solución para la crisis que estamos viviendo es que se saque a Maduro del poder. Yo creo que Naciones Unidas junto con Brasil pueden hacer proyectos para acoger a estos inmigrantes, es el primer paso. El segundo, no reconocer las últimas elecciones en Venezuela. Después, formar un gobierno de transición en Colombia, o en Brasil o en la OEA y entonces hacer presión junto con otros países para que Maduro salga. No quiero que muera, me gustaría que se fuera a otro país”, añadió.

El heredero político de Jair Bolsonaro aseguró que no se puede ser cómplice de una narcodictadura. “Yo creo que en algún punto los propios venezolanos se van a rebelar. Brasil no va a declarar la guerra contra Maduro, poner tanques, militares para invadir Venezuela, eso no va a pasar”.