Economistas recomiendan no dolarizar el país

El economista, Manuel Sutherland y José Guerra, integrante de la comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, comentan no estar de acuerdo con la dolarización en el país, ya que no la consideran como una opción viable a la economía del país.

“Yo aplicaría un plan económico de crecimiento restaurando los servicios públicos, sin necesidad de acudir al BCV”, recomendó Guerra en entrevista de Unión Radio, donde explicó el que el Banco Central de Venezuela (BCV) no debería emitir billetes que no funcionan como un método que “empobrece” a la población.

Por su parte, Sutherland dijo que eliminar el control de cambio puede ayudar a renegociar la deuda externa, y así solucionar la inflación.