¿Dónde está Maduro?

El presidente Nicolás Maduro cumplió ayer una semana fuera de los radares. Su última alocución la hizo el miércoles 30 de agosto desde Miraflores. Ese día el mandatario prometió nuevas medidas económicas para los días siguientes y se rumoraba que anunciaría otro aumento de salario el viernes 1 de septiembre. Pero nada.

Solo los medios públicos divulgaron una foto de Maduro durante una reunión que sostuvo el martes con Clay Neff, máximo representante de la empresa petrolera Chevron para América y África, y con Alí Moshiri, asesor del CEO de la organización, para fortalecer la relación entre Pdvsa y la empresa estadounidense pese a las sanciones de Donald Trump, su homólogo norteamericano.

El próximo lunes estaba previsto que el Presidente interviniera en la apertura de la trigésimo sexta sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Gobierno, sin embargo, le notificó a Naciones Unidas —también el martes— que Maduro suspendía el viaje y que en su lugar asistiría el canciller Jorge Arreaza. La misión venezolana no explicó los motivos.

Jesús Castillo Molleda, politólogo y analista, afirma que aunque Maduro genera un alto rechazo en toda la población, “es la única figura del chavismo que tiene más números que cualquier chavista”. Por ello su ausencia es notable.

Posibles escenarios

Maduro, comenta el experto, puede estar concentrado en cómo responder a gran parte de la comunidad internacional, que lo tilda de dictador. Y pese a que no aparezca en los medios, sigue despachando: Se reunió con los directivos de Chevron, asignó al vicepresidente Tareck El Aissami para que dirigiera el Consejo de Ministros mientras atendía a los directivos de la petrolera norteamericana.

“Maduro no se ha encadenado porque tiene cosas que resolver: Desde el día viernes se están esperando unos anuncios económicos”.

El gabinete económico estuvo reunido con la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y debatieron las sanciones económicas de Trump contra el Gobierno, porque la escasez de dinero en efectivo, comida y medicinas los tiene acorralados sin que el poder político que ostentan les sirva de ayuda.

“Maduro puede estar evaluando estas reuniones internacionales de la oposición y no tengo duda de que dirá que la culpa es de la vaca. Cuando Julio Borges y Freddy Guevara salen del país, le dan papaya al Gobierno. Porque cada vez que se reúnen con un actor internacional tiene más excusas para decir que no puede hacer nada porque no lo dejan resolver la crisis”.

Variedades

La última alocución televisada de Maduro, el 30 de agosto, abarcó varios tópicos: miembros de Ku Klux Klan promoviendo acciones fascistas en Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro dijo este miércoles que en Venezuela hay miembros del Ku Klux Klan (KKK), que promueven acciones fascistas en el país. “No podemos permitir que por su ideología, color de piel o condición social, a la gente se le queme”.

Dijo también que es Colombia y no Venezuela el país de donde huyen “miles y miles” de ciudadanos.

Por último, se burló de los millones de bolívares en dinero en efectivo que descubrieron en la camioneta de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular: “Era un dinerito que tenían para la abuelita”.