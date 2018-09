Dirigentes en cabildo abierto: “La noticia que traemos al Zulia es que la oposición está junta”

Ante la crisis que vive la región zuliana en materia de servicios públicos, dirigentes opositores lideraron este sábado un cabildo abierto llamado “El Zulia grita fuera Maduro” en el Colegio de Ingenieros de Maracaibo

En el evento, que contó con la participación de los líderes Lilian Tintori, Andrés Velásquez y Juan Pablo Guanipa, se discutió “la ruta” que solucionará los problemas que aquejan a los zulianos diariamente.

Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular (VP) y preso político, Leopoldo López, lamentó que la capital zuliana esté “llena de basura, los semáforos no sirven, no hay agua, no hay electricidad “.

Aseguró que hasta que no ocurra un cambio de Gobierno, no va a habrá luz, ni gas, ni agua en Maracaibo.

“La noticia que le traemos al Zulia es que la oposición está junta. Hay unión de criterio”, agregó.

Exhortó a los marabinos a “tener fuerza” para afrontar la crisis que padecen. “Es una lucha entre el bien y el mal, pero estoy segura de que lo vamos a lograr”, dijo.

Velásquez, dirigente del partido La Causa R, expresó que “estamos juntos aquí para luchar”.

“Nuestro país no se va a liberar mediante una mesa de diálogo montada por el gobierno, sino por nuestra propia fuerza. Y la unidad debe ser entendida y compartida entre todos los que coinciden en que esto es una dictadura de la que saldremos con gente en la calle”, manifestó.

Señaló que una huelga nacional general es la herramienta para ese cambio de Gobierno pero “no tiene fecha, se está organizando”.

El también exgobernador de Bolívar criticó el deterioro del servicio eléctrico en el Zulia.

“Llegamos a las 11 de la noche y vimos que no había luz en 20 sectores por lo menos (…) todo por culpa de una clase política que solo actúa para sus intereses personales, cuestionó.

Por su parte, Guanipa, líder de Primero Justicia (PJ), indicó que las acciones del Gobierno no impedirán que la oposición siga luchando por “rescatar la libertad” de Venezuela.

“Como dice la gaita: Yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos y un sentir venezolano que se llame democracia (…) Venezuela si tiene oportunidad de salvarse, mientras cada uno de nosotros hagamos lo necesario por liberarla de la peor de las tragedias“, afirmó.

Los expresos políticos Ángel Machado, Gilbert Caro y Daniel Ceballos, presentes en el cabildo pero sin ofrecer declaraciones, exigieron con un cartel la libertad del diputado Juan Requesens, quien este viernes cumplió un mes privado de libertad.