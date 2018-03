Diputado Pizarro: 87% de los venezolanos vive en condiciones de pobreza

Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional (AN), manifestó este martes que las condiciones de pobreza en las que viven, a su juicio, más del 80% de los venezolanos no se solucionan con un sistema de carnetización política o una caja de comida.

“87% de los venezolanos están en condiciones de pobreza. Eso NO se soluciona con una caja de comida o un carnet político. Nosotros tenemos derecho a adquirir los alimentos que queramos cuando queramos, no a depender del bono de turno que además no llega ni alcanza para nada”, expresó vía Twitter en referencia a la escasez de alimentos de primera necesidad que vive el país.