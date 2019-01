Diputado Omar González: Guaidó debe llenar la vacante de la presidencia de la República

Omar González, diputado a la Asamblea Nacional (AN), rechazó este sábado la intervención del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, acerca de que no existe una vacante en la presidencia de la República y dijo que, a su juicio, el nuevo presidente del Parlamento es quien debe llenarla.

Algunos aspectos de su intervención me parecen interesantes, pero no comparto la tesis de que en el país no existe una vacante en la presidencia. En Venezuela hay un vacío de poder institucional que debe ser llenado cuanto antes”, indicó González a El Nacional.