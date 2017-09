Diputado Olivares: regionales no son la solución definitiva a los problemas del país

EL candidato a la Gobernación por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, expresó este lunes 18 de septiembre que la elección a gobernadores, no es una solución definitiva a los problemas que aquejan al venezolano, pero -a su juicio- sirven para demostrar que “somos mayoría electoral”.

“Yo no creo en la lucha armada, hoy tenemos la oportunidad de demostrar que somos una mayoría de sueños, que quiere paz, soluciones y futuro para las futuras generaciones”, aseveró el dirigente del partido Primero Justicia -PJ-.

Entrevistado en el programa “Con Todo Y Penzini” describió los problemas que enfrenta la jurisdicción ante la cual aspira eregirse como mandatario regional en el venidero proceso electoral; “En Vargas, tenemos un problema gravísimo con el transporte -entre otros- merecemos vivir mejor, no nos podemos acostumbrar a lo que estamos viviendo. Vamos a cambiar el modelo”.

Sostuvo que el estado Vargas, está más vulnerable que el 1.999; “Dios quiera que no tengamos nuevas tormentas que enfrentar, los causes de los ríos no están terminados, el embaulamiento de los mismos está paralizado por la actual gestión de gobierno. Se podría reeditar la tragedia que ya vivimos hace 17 años”.

-Vargas, la “Alternativa Turística”de Venezuela –

El también médico, explicó que su gestión de gobierno de ganar la nominación por la dirigencia opositora –reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- hará del estado costeño, la “alternativa turística de Venezuela, como muestra de nuestra visión desarrollo. Tenemos el puerto y el aeropuerto en la Guaira (capital), como importantes factores de impulso económico y turístico del Estado”.

“Yo fui candidato por consenso, por lo que busco reencontrarme con el quehacer de la política, además encontrarnos con todos. Seré el Gobernador de todos los Varguenses“, afirmó.

Igualmente recalcó que desde cualquier espacio político se debe invocar la reconciliación: “Hay venezolanoss y Guaireños que la están pasando muy mal como para seguir haciendo conjeturas por la política”.