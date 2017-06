Diputada Medina: la Constituyente está en la calle

Ilenia Medina, diputada a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y secretaria del partido Patria para Todos considera que la denuncia hecha por parlamentarios de oposición ante al Ministerio Público en contra de los candidatos a la constituyente por ser cómplices de un delito carece de seriedad.

“Ellos dicen que la convocatoria a la constituyente es ilegal, y en ninguna parte de la Constitución dice que para convocar este proceso debe el presidente previamente consultarle al pueblo venezolano. Cuando a ti te invitan a dialogar tu aceptas, los que amamos la paz siempre vamos a decir que sí”, manifestó la dirigente en el espacio Por donde vamos con Vanessa Davies.

Señaló que el PPT desde el primer momento ha apoyado la propuesta de la constituyente porque nunca ha estado de acuerdo con la violencia. “No me preocupa lo que ellos vayan a hacer, nosotros estamos con la lucha de ideas y no con la confrontación, el diálogo es lo más importante para el bien del país y la constituyente es un hecho y está en la calle”, acotó la parlamentaria.