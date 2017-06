Diputada Gaby Arrellano denuncia a 8 generales del REDI

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Gaby Arellano, realizó una denuncia en el Ministerio Público (MP) por los hechos violentos ocurridos en varios estados del país.

«Hoy venimos al MP para denunciarlos con nombre y apellido porque el pueblo no puede, ni podrá olvidar nunca lo que le han hecho a # Venezuela», publicó a través de su cuenta de Twitter

Arellano explicó que la denuncia está dirigida a ocho ocho jefe de las Regiones de Defensa Integral (REDI), entre los cuales están el general Carlos Augusto Leal Tellería, vicealmirante Edglis Emiro Herrera Balza, José Adelino Ornella Ferreira. «No hay una esquina de nuestro territorio en la que los funcionarios de la Guardia no hayan actuado de manera atroz», declaró.

«Lo que está establecido en el el Plan Zamora no está en la Constitución, no está en nuestra Carta Magna. Cuando los mandan a disparar o atacar a ciudadanos en la calle, no están defendiendo a la Constitución o a un Gobierno, están defendiendo a una narco dictadura», concluyó.