Diosdado sobre caso Andrade: “No puede ser chavista quien sea corrupto”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó este miércoles que se vincule con el fallecido Hugo Chávez a exfuncionarios de su Gobierno que están siendo procesados por corrupción y lavado de dinero, como el extesorero Alejandro Andrade, la exenfermera Claudia Díaz y el exjefe de seguridad Adrián Velásquez.

“Esa señora (Díaz) presa por corrupción. En España no fue enfermera de nuestro comandante, ese hombre preso (Velásquez) estuvo en casa militar pero nunca estuvo ni cerca de Chávez”, comentó.

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que las denuncias contra estas personas forman parte de una “campaña sucia” contra el expresidente de la República.

“Ahora los medios de la derecha hablando de los casos de corrupción ‘enfermera de Chávez, tesorero de Chávez’ y ponen una foto de ellos y al lado una foto del Comandante, pero no tienen ni un foto real, de eso, es un montaje y sus actos de corrupción deben asumirlos“, dijo.

Se refirió a la condena de 10 años que dictó la justicia estadounidense que recibió el extesorero Alejandro Andrade por haber participado en una asociación ilícita para lavar 1.000 millones de dólares en sobornos y dijo que este no traicionaría a Chávez.

“Yo conocí al Alejandro Andrade de El Valle, ese sería incapaz de traicionar a Chávez, el de Miami no lo conocí, lo conocieron otros (…) Debemos defender el honor de Chávez, porque si eres chavista debes luchar contra el corrupto, no ser un corrupto. Quien es corrupto no puede ser chavista“, comentó Cabello.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) criticó que las personas asuman que ser funcionario público es “ser funcionario de Chávez”.

“Los cargos públicos no son para robar, a ellos no los pusieron allí para eso. Si robaron que asuma su responsabilidad. Mantengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigio. Al final que la única acusación que tengan contra nosotros es que somos chavistas, es que somos revolucionarios, nos declaramos culpables de eso”, recalcó.