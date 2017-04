Diosdado Cabello: “Venezuela no está incendiada”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello afirmó que en Venezuela “no hay ninguna situación de emergencia”.

“Nosotros garantizamos la paz, pero de aquí no nos vamos a mover en defensa de la Revolución (…) Garantizamos que el pueblo chavista no se moverá de las calles (…) Somos un pueblo que se cansó de ser pisoteado (…) somos libre, soberano e independiente”, dijo durante su participación en una concentración convocada por el oficialismo. Destacó que “Venezuela no está incendiada, es mentira el que quiera venga a pasear aquí “.