Diosdado Cabello dice que Marco Rubio tiene una “fijación” en su contra

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este miércoles que el senador por Florida Marco Rubio tiene una “fijación” en su contra, luego de que el republicano pidiera al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sancione al dirigente chavista.

“Marco Rubio pidió hoy (..) sanciones contra Diosdado Cabello, ese tipo tiene una fijación contra mí, rara, rara. Él me acusa a mi de narcotraficante, de corrupto, de una cantidad de cosas que no tiene ni una prueba, yo lo he retado a él públicamente a ponernos un polígrafo detector de mentiras”, dijo Cabello.