Diosdado Cabello desmiente versión del abogado de Juan Requesens

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desmintió hoy en su programa “Con el Mazo Dando” la versión de la defensa del diputado Juan Requesens que asegura que su defendido no recuerda haber hecho videos.

“No lo ayude tanto. No hay forma como decir que eso es mentira. Juan Requesens habló tranquilo, nadie lo presionó”, reiteró.

EN VIDEO | Diosdado Cabello desmiente versión de la defensa del diputado Juan Requesens que asegura que su defendido no recuerda haber hecho vídeos: "No lo ayude tanto. No hay forma como decir que eso es mentira. Juan Requesens habló tranquilo, nadie lo presionó." pic.twitter.com/60S6XE66qM

— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) August 16, 2018