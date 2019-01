Diosdado Cabello confirma que sostuvo un encuentro con Juan Guaidó

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), confirmó este miércoles 23 de enero que sostuvo un encuentro con Juan Guaidó, quien se juramentó como Presidente Interino de Venezuela.

Ayer me reuní con Guaidó, prometió que no diríamos nada de eso si se mantenían los acuerdos, pero hoy hizo todo lo contrario. No tienes palabra”, afirmó Cabello, en su programa semanal Con El Mazo Dando.