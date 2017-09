Diosdado Cabello: comunicado de Odebrecht deja a Luisa Ortega como “estafadora”

La noche de este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó que el comunicado que emitió hoy la constructora brasileña Odebrecht deja como una “estafadora” a la exfiscal de la república, Luisa Ortega Díaz, quien días atrás denunció que el oficialista habría recibido por concepto de pago 100 millones de dólares.

Desde el estado Falcón, donde se llevó a cabo el programa televisivo, “Con el Mazo Dando“, expresó que estas acusaciones de la extitular del Ministerio Público (MP) quedan desestimadas y carecen de fundamento alguno.

“Me acusan de ser un corrupto y a mí no me gusta el dinero. ¡Jamás me ha gustado!”, aseveró.