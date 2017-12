Diálogo continuará el 12 enero tras concluir ronda con avances

El Gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a reunir el próximo 12 de enero en Santo Domingo tras concluir la ronda de dialogo de este viernes con avances aunque sin lograr aún un acuerdo que permita una salida a la grave crisis política y económica que vive este país.

Al término de las conversaciones, que se extendieron casi nueve horas, el presidente dominicano, Danilo Medina, señaló que aunque hay “grandes avances” todavía hay algunos temas que discutir por lo que se ha fijado una nueva cita el 12 de enero que estará precedida por una reunión de trabajo el día anterior en la que habrá dos comisiones.

En una comparecencia en la que no se admitieron preguntas, Medina dijo que no se podía anunciar ninguno de los avances porque hasta que “no se aborde el conjunto total de los temas y se llegue a acuerdos o desacuerdo sobre ellos no podemos anunciar ninguno porque de un tema depende el siguiente”.

Tanto el portavoz del Gobierno venezolano en el diálogo, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, como el de la oposición, el diputado Luis Florido, destacaron los avances logrados pero reconocieron que necesitan más tiempo para llegar a un acuerdo.

“Hemos avanzado mucho. Las partes hemos establecido nuestra disposición de mantenernos en este proceso de diálogo que aún cuando es un proceso arduo nos han permitido avanzar bastante”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Florido señalo que “queremos un acuerdo que se pueda cumplir, que sea verificable y, por tanto, al no haber concluido en todos los temas necesitamos otra reunión para que pueda haber un acuerdo permanente“.

También los cancilleres de México, Chile, y Nicaragua, que junto a representantes de Bolivia y San Vicente y Granadinas asistieron como observadores al diálogo, destacaron los avances y la seriedad de este proceso de diálogo.

Así, el canciller de México, Luis Videgaray, apuntó que “los avances son avances parciales, relevantes sí, pero todavía no se ha llegado al final del camino, por lo tanto el proceso continua”.

Mientras que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, destacó que ha habido “avances significativos” pero que todavía queda trabajo técnico y por eso es necesario un poco mas de tiempo, y expresó su esperanza de que en la próxima reunión se pueda “cerrar el proceso”.

En tanto, el canciller nicaraguense, Denis Moncada, subrayó que tanto el “gobierno como la oposición están poniendo sus mejores esfuerzos, sus mejores voluntades para lograr consensuar los acuerdos que se están buscando”.

La oposición venezolana acudió hoy a esta nueva ronda de conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, a la que también asistió el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,con la convicción de lograr acuerdos generales sobre todos los temas discutidos o de rechazar arreglos parciales que omitan algunos de los puntos de la agenda.

Las conversaciones, que se celebraron a puerta cerrada en la Cancillería y en medio de un gran hermetismo, giraron sobre un borrador de acuerdo que recoge propuestas de los anfitriones del diálogo y de los países garantes sobre los seis temas de la agenda.

Los puntos centrales para la oposición son lograr garantías electorales con vistas a los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos” y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

Y para el oficialismo el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

Precisamente hoy el Departamento de Estado de EE.UU. advirtió de que no levantará las sanciones que pesan sobre el país si el presidente Nicolás Maduro no restaura el “orden constitucional” y denunció las “pésimas condiciones humanitarias” que padece el pueblo venezolano.

Las negociaciones para un nuevo diálogo comenzaron el 13 de septiembre en Santo Domingo y después de que quedaran en el aire durante varias semanas, ambas partes mantuvieron una reunión el 16 de noviembre, en la que acordaron iniciar el diálogo los pasados 1 y el 2 de diciembre, así como los puntos de la agenda.