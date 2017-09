Denuncian abandono de 21.000 predios avícolas

Una canasta alimentaria mermada será la que tendremos los venezolanos a final de año, según el primer vicepresidente de Fedecámaras Zulia, Jorge Núñez.

En su opinión, en este ciclo norte verano, que acaba de iniciarse, solamente hay entre un 15% y un 18% de insumos para la siembra prevista para finales de año.

“Lo que estamos vislumbrando a finales de año es una canasta alimentaria muy mermada, sumada a la dificultad de dólares que tiene el Estado para traer importado. Lo que nos viene es escasez pareja”, advirtió.

Alertó que hay cerca de 20.000 predios agropecuarios, tanto agrícolas ganaderos, como agrícolas porcina y de legumbres, que están “totalmente “ abandonados debido a la falta de materia prima.

“El sector de las legumbres trabaja en ciclo de siembras que son el norte invierno y el norte verano, si no hay el rubro, si no hay semilla, fertilizantes y los agroquímicos, no pueden sembrar. Diferente al sector pecuario, que las fincas ganaderas podemos todavía subsistir porque no necesitamos tanto de ese insumo”.

De acuerdo con el empresario, el sector pecuario vegetal está “tan afectado”, que solamente se ha sembrado entre un 20% y un 25% de la capacidad instalada de quienes siembran arroz u oleaginosas como el maíz, soya, “de manera que en los próximos 140 días la escasez en estos rubros se va a pronunciar aún mas”.

Medidas ineficaces

Para Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras Zulia, la canasta financiera, anunciada por el Gobierno para sustituir el dólar por yenes, rupias o euros, entre otros, “son medidas desesperadas que no tienen ni pie ni cabeza, son inventos para tratar de evadir el verdadero problema que sigue siendo la falta de confianza”.

“Nos va a tocar de todas maneras cambiarlas a dólares, pero es que ese no es el problema, el problema es el bolívar, con el bolívar no podemos comprar nada de eso. No alcanza para comprar nada”.

Según Cafoncelli, mientras más controles ponga el Gobierno, “más descontrolada estará la economía, más descontrolado está el país y más descontrolado estamos todos los venezolanos”.

Ricardo Sampieri, presidente de la Cámara de la Construcción del Zulia, estimó el deficit de viviendas en Venezuela en 3 millones y en el Zulia en 350 mil, durante la inauguración de la nueva sede de Fedecámaras Zulia.