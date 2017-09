Denuncian a Saab por encubrimiento en caso de Raúl Baduel

La mañana de este viernes, los abogados defensores de Raúl Isaías Baduel, consignaron ante el Ministerio Público (MP) una denuncia de encubrimiento por parte del fiscal general Tarek William Saab, referente al caso del general retirado del Ejército.

El abogado Guillermo Rojas, indicó que el fiscal sería responsable de la “desaparición forzosa” de Baduel.

A pesar de que la tarde de este jueves, los hijos del militar tuvieron contacto con él en su nueva sede de reclusión (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) de Plaza Venezuela), Rojas asegura no haber obtenido información del acusado.

“El fiscal es quien debe informar a sus defensores y familiares de sus condiciones. Mantenemos la desaparición forzosa porque la defensa no tiene información oficial”, dijo. Agregó que no se están cumpliendo los procedimientos legales, ya que no se ha permitido el acceso a sus abogados, ni a personal médico que constate su estado de salud.

Por su parte, la esposa de Baduel, Cruz María, exigió a William Saab información. “Ni el fiscal general ni ningún organismo nos dio información sobre mi esposo. ¿Por qué tenerlo 23 días oculto, qué tienen que esconder?”, refirió.