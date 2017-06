Dennis Fernández: el pueblo debe abstenerse a votar el 30 de julio activando el 350

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Dennis Fernández, exhortó al pueblo venezolano a abstenerse a participar en las votaciones de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada para el 30 de julio como una forma de aplicación del artículo 350, atendiendo el llamado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a desconocer el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus decisiones.

Fernández aseguró que el 350 es una situación de mero derecho.”Si el pueblo sabe que la ANC es ilegítima también sabe que no debe votar. El CNE convocó elecciones ilegítimas y usted como ciudadano debe abstenerse de votar. No concurra a esa votación y debe impedir que sus amigos, vecinos, familiares lo hagan”.

Asimismo, refirió que el ante juicio de mérito admitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, es “el mayor descaro” que han tenido. “El TSJ simplemente está obedeciendo órdenes del Gobierno (…) La Fiscal, que fue ratificada por ellos mismos, hoy asume un compromiso con todas las instituciones públicas y está demostrando autonomía apegada a la Constitución. Además, no puede ser removida de su cargo sin la consulta de la AN“, dijo la parlamentaria.

La diputada opinó que el paro nacional que está anunciando la MUD debe ser convocado por el pueblo. “Este es un derecho que tenemos todos pero debe ser convocado por los sectores públicos, por la sociedad civil. No debe convocarla la oposición (…) ¿Cómo le decimos a un chofer, por ejemplo, deja de trabajar, vámonos a paro?”, se preguntó.

Sobre la elección de los nuevos magistrados del TSJ indicó que están recibiendo las postulaciones para luego hacer un estudio de los perfiles de los candidatos. Aseguró que dentro de la evaluación no se estudia si pertenece a algún partido político. “No nos corresponde evaluar criterios políticos, si no criterios profesionales”. De igual forma, aseveró que la AN está trabajando en la designación de nuevos rectores del CNE porque quienes están ahora “fueron elegidos por un TSJ que está ejerciendo funciones ilegítimas”.