Demanda a nombre de Pdvsa en EEUU fue avalada por el Gobierno

El grupo Pdvsa US Litigation Trust que presentó en Estados Unidos una demanda por estafa a nombre de la petrolera estatal venezolana aseguró que su creación está avalada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al contar con la autorización firmada del ministro de Petróleo, el Procurador y el Fiscal General.

Pdvsa US Litigation Trust demandó en marzo de este año a firmas como Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oi1 Industries, Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG, a las que acusa de fijar precios y sobornar a funcionarios venezolanos para manipular el proceso de licitación en la venta de crudo, lo que aseguran costó al país miles de millones de dólares, según reseña Banca y Negocios.

Los demandados afirman que el grupo no tiene legitimidad para solicitar un proceso judicial y solicitaron al Tribunal del Distrito Sur de Florida, desestimar el caso. Sin embargo, los demandantes presentaron el martes un nuevo recurso en el que argumentan su legitimidad.

Aunque ninguno de los supuestos signatarios del contrato de fideicomiso ha aparecido en este caso, los demandantes aseguran que “las firmas han sido debidamente autenticadas de múltiples maneras”, que el acuerdo cumple con los requisitos de la ley de Nueva York y no infringe ninguna de las sanciones relacionadas con Venezuela impuestas por el gobierno de los EEUU.

Pdvsa US Litigation Trust señala en el documento entregado al tribunal que el fideicomiso fue creado por y con la aprobación del Procurador General venezolano, el Fiscal General y el ministro de Petróleo. “Fue firmado por estos “funcionarios gubernamentales de alto nivel y por los fideicomisarios debidamente designados: Edward Swyer, Vincent Andrews, y Alexis Arellano”.

El fideicomiso fue el resultado de meses de discusiones y negociaciones entre altos funcionarios y abogados venezolanos y ningún signatario ha pedido la validez o la autenticidad de sus firmas”, indica el texto citado por el portal Redd Latam.

Los demandantes a nombre de Pdvsa señalan que las acciones de los acusados ​​son objeto de una investigación penal activa en Suiza, donde un fiscal ya ha descubierto pruebas suficientes para, entre otras cosas, emitir órdenes de incautación contra algunas de las partes sujetas al litigio.

Aunque la Asamblea Nacional de Venezuela emitió un acuerdo que declara inconstitucional la conformación del Pdvsa US Litigation Trust, aseguran que esa instancia, controlada por la oposición, “no puede invalidar un contrato por ley”.