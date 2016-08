Delcy Rodríguez: Almagro tendría que derrocar gobiernos sensatos para poder sancionar al país

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, advirtió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que para lograr sancionar a Venezuela en ese organismo tendría primero que derrocar a todos los gobiernos de la región.

“Para sancionar a Venezuela de la OEA el Secretario Almagro tendría que derrocar a los Gobiernos sensatos de la región”, dijo la Canciller durante una entrevista concedida a un canal nacional, donde además reiteró que Almagro pretende dar órdenes donde no corresponde.

“Almagro se ha dedicado a vulnerar y violentar el Derecho Internacional Público, el Derecho Hemisférico y la Carta de la OEA. El señor Almagro no puede arremeter contra países soberanos y menos violentar las normas del Derecho Internacional Público”, expuso, reseñó Globovisión.

De igual forma, mencionó que el informe sobre Venezuela presentado por Almagro en la OEA, “es un adefesio político, jurídico e ideológico” que no pasó a mayores, pues aseguró que dicho informe “fue archivado, sólo se tomó nota”.

“Países que votaron, como lo pidió Venezuela, por escuchar a Almagro, aclararon que no avalaban el fondo de ese adefesio jurídico. Esos venezolanos apátridas que quisieron presenciar el hinchamiento de Venezuela, salieron con las tablas en la cabeza”, aseguró.

Criticó que el secretario general de la OEA declara su empatía con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien está detenido por dirigir las manifestaciones denominadas “La Salida” en febrero del 2014, contra el presidente de la República, Nicolas Maduro, y en la cual fallecieron varios ciudadanos.

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela ya está ejerciendo plenamente la Presidencia Pro Témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur), esto en respuesta a la tensión que existe en el organismo, debido a que los países fundadores (Argentina, Brasil y Paraguay) no reconocen a Venezuela como jefe del bloque.

“Algunos países pretenden crear una nueva categoría de países fundadores del Mercosur, eso no existe en los Tratados Constitutivos. Venezuela es un importante actor en comercio interregional, así lo evidencian las cifras de importantes Organismos como la Cepal”, añadió.

Dijo que en Venezuela en cuatro años superó la incorporación normativa comparado con los países fundadores que tiene 25 años en el Mercosur.



“Venezuela es ejemplo mundial de democracia participativa, protagónica y además es garante de los Derechos Humanos (DD.HH)”, aseguró la Canciller, quien comentó que hace más de un año invitó al Secretario de Estado de EEUU. John Kerry a un debate público sobre los DD. HH. comparado entre Venezuela y EE.UU.

“El preso político más antiguo del planeta está en EE.UU. mientras el terrorista que causó daños a varios países goza de impunidad. No se puede tener un discurso de doble moral, decir que el terrorismo es malo No se puede tener un discurso de doble moral, decir que el terrorismo es malo pero en Venezuela no, para tratar derrocar a su Gobierno”, comentó.