De Grazia: explotación del Arco Minero afecta la sustentabilidad del desarrollo industrial del país

Durante la celebración del foro “Visión y Futuro de Guayana”, organizado por Andrés Velásquez en Puerto Ordaz, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, enumeró algunas de las acciones que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido contra los trabajadores, advirtiendo que medidas como el Arco Minero afectan la sustentabilidad del desarrollo industrial en Bolívar y el país.

De Grazia inició su intervención comentando que en una ocasión le tocó visitar la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, donde habló con el entonces secretario general del organismo, José Miguel Insulsa, quien le reclamó calificar de “régimen” al gobierno de Chávez.

“Insulsa inmediatamente me paró y me dijo: ‘yo creo diputado que ese es un término muy fuerte’. Hoy Luis Almagro no duda en calificar a este gobierno de régimen. De modo que sí hemos avanzado, tocando todas y cada una de esas puertas a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso se debe en gran medida a un esfuerzo colectivo que hemos hecho todos los venezolanos, dentro y fuera de la MUD, dentro y fuera del país”.