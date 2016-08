Daniel Aponte: no vamos a permitir actos violentos de la derecha en Caracas

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, manifestó este viernes que el Gobierno nacional no permitirá que la oposición genere actos violentos el próximo 1° de septiembre, cuando se realizará la llamada “Gran Toma de Caracas”.

Entrevistado en la emisión matutina del Noticiero Venevisión, aseguró que la oposición no quiere elecciones, sino “salidas” no democráticas.

Señaló que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha solicitado el permiso requerido para realizar la movilización nacional de la próxima semana.

“Aquí en el Distrito Capital no vamos a permitir actos de violencia de la derecha. Nosotros sabemos que ellos no quieren elecciones, están buscando una salida no democrática. En el municipio Libertador no van a ingresar, no ha solicitado permiso. Queman preescolares, dañan y no vamos a permitir violencia. Los que saben de historia no le pueden echar cuento, ya tienen antecedentes delictivos”, expresó.

Reiteró que el proceso revolucionario no será “detenido por nadie” y el que el Gobierno está preparado para enfrentar el mes de septiembre.

“Nadie va a detener el avance de la revolución, estamos preparados para todo el mes de septiembre”, dijo.

Por otra parte, Aponte informó que el Gobierno del Distrito Capital realiza la feria escolar 2016 y que hasta el próximo 13 de septiembre estará recorriendo las 22 parroquias caraqueñas para asegurar que los padres y representantes puedan adquirir los útiles escolares a precios solidarios.

Detalló que de jueves a sábado, en el Hotel León de Oro se venden los insumos escolares con hasta 60% de ahorro.