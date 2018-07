Constituyente Julio Escalona: “El Gobierno está infiltrado; hay un sector que quiere que bajen los precios y otro no”

“El Gobierno está infiltrado; hay un sector que quiere que bajen los precios y otro no”, afirmó este domingo el integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio Escalona.

Entrevistado por el periodista venezolano José Vicente Rangel, el constituyentista señaló que han pasado muchos meses y el Ejecutivo “no ha tomado una medida viable”.

“¿Qué comenta la gente en la calle?: Que no es posible que se hable tanto de los precios, incluso dentro del propio Gobierno, y que no pase nada, porque cada vez que se compra algo está más caro que el día anterior. ¡Eso no puede ser!. Se habla de ‘liberación de precios’, pero ¡Los precios ya están liberados! No hay ningún control. Qué tipo de ‘liberación de precios’ quieren los empresarios, si lo cambian todos los días. Ellos no pueden hablar de ‘precios liberados’; eso es una mentira. Ningún Gobierno puede permitir que eso ocurra. Eso va en detrimento de la población”, aclaró.

Escalona subrayó, en ese sentido, que, incluso, hay gente que “le teme al aumento de los salarios”.

“Los empresarios saben cuando van a subir los salarios y, en ese momento, aprovechan para aumentarlos precios, y los que ya aumentaron, lo vuelven a hacer. Entonces, ¿Qué juego es ese? (…) No hay una oposición interesada en solucionar los problemas del país. Los empresarios se sientan en la mesa y disimulan que están negociando, pero no están negociando nada”, sentenció.

INCLUIR EN LA CONSTITUCIÓN EL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA

Julio Escalona también planteó que en la nueva Constitución que redacta la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe incluirse el delito de traición a la patria.

“Hay sectores de la oposición que trabajan contra la patria y contra el país. En el ejercicio de la política tú no puedes olvidar el país al que perteneces, a la cultura que perteneces, tienes que representar a todo ese pueblo”, dijo al referirse a las acciones que han emprendido desde hace varios meses dirigentes de la oposición, que han solicitado en el exterior una intervención armada y sanciones económicas contra Venezuela, con el propósito de derrocar al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Finalmente, el integrante de la ANC precisó: “El pueblo, este pueblo educado tiene que organizarse y actuar, dar a conocer, exigir, eso si, sin violencia”