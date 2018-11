Consecomercio: estamos importando 90% menos que en la Navidad del año pasado

María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, advirtió que los venezolanos “vamos a tener unas Navidades bastante austeras” este año. Según la Cámara de Comercio de Vargas, estamos importando un 90% menos que el año pasado, dijo.

En entrevista este lunes para la emisora Éxitos FM, agregó que en la actualidad hay comercios con sus santamarías abiertas, pero con menos productos de los que se acostumbraba para esta época.

Agregó que debido a los problemas que viven los venezolanos en el aspecto económico, algunos han optado por gastar sus ahorros de años y otros subsisten con las remesas que les envían sus familiares en el exterior, pero ya ni esto es suficiente para subsistir.

“Hay una gran mayoría de venezolanos que no reciben ni uno no otro y están ahí a la espera de que las cosas funcionen diferente. Los usuarios no tienen poder de compra, mientras no se trabaja en recuperar la capacidad de compra de los venezolanos, no habrá economía que se recupere en el país, el país no va a avanzar hasta que los venezolanos recuperen su poder de compra”, señaló.