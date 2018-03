Conozca los documentos que debe legalizar antes de apostillar

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó el sistema para que lo venezolanos interesados en apostillar sus documentos ingresen para generar una cita de legalizaciones y apostilla correspondiente al mes de abril.

La pregunta más común entre los venezolanos es cuáles son los documentos que necesitan la apostilla de las autoridades si se quiere emigrar. Sin embargo, no muchos saben que antes de que algunos documentos sean apostillados por el Ministerio al momento de acudir a la cita anteriormente asignada en la página web, deben ser legalizados por otras instituciones.

De no cumplir primero con el proceso de legalización, sólo perderá el chance y se ocuparía el puesto de otra persona que tiene sus papeles en regla.

Lo primordial es la partida de nacimiento, seguida de la carta de soltería o el acta de matrimonio (documentos civiles), que deben ser certificados por el registro principal del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) de cada estado.

Los títulos universitarios de universidades privadas van directo a apostilla. En el caso de los títulos de universidades públicas deben estar legalizados ante la Gestión de Trámites Universitarios (GTU) en el registro principal de la localidad correspondiente. Sin embargo, cualquier otro documento universitario público o privado deben ser presentados ante el GTU.

Asimismo, los títulos de bachiller y documentos de Educación Básica, Media y Diversificada deben ser legalizados con anterioridad ante la Zona Educativa de la institución.

Los antecedentes penales son apostillados directamente el día de la cita.

Después de haber realizado todos los pasos señalados, debe acudir a la cita previamente asignada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde deberá ir apostillar los documentos que consignó a la sede seleccionada y en tu planilla, en la que deberás consignar los recaudos.

Es necesario tener en cuenta que si no se tienen los documentos universitarios legalizados ante la GTU, no se debe pedir la cita para la apostilla en este momento porque no será posible legalizar a tiempo. Debes esperar tomar cita en la GTU para la semana del 9 al 13 de abril y apostilla después del 16.