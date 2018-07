Conindustrias: “Las medidas que anunció Maduro son una payasada”

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), indicó que la ley de ilícitos cambiarios debe ser desmontada y no modificada.

Las medidas que anunció Maduro son una payasada. Hay que desmontar por completo la ley de ilícitos cambiarios, no anunciar que la van a modificar sino desmontarla”, indicó Olalquiaga.

El presidente de la Confederación aseguró que los anuncios que realizó el presidente Nicolás Maduro en materia económica, este miércoles, no tienen sentido, ya que el Petro no tiene valor comercial y, además, está sancionado por Estados Unidos.

Estos gobernantes carecen de credibilidad y capacidad para resolver algo, por lo que reitero que esas medidas son una payasada. Lo previsible es que habrá más inflación”, afirmó Olalquiaga en su cuenta Twitter.

“El Petro no tiene valor comercial por lo que no existe así que ese anuncio no tiene ningún sentido y además está sancionado por Estados Unidos”, añadió Olalquiaga.