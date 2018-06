Comité de OEA aprueba que Asamblea General debata resolución sobre Venezuela

El debate en la llamada “comisión general” de la OEA fue agrio, largo y con constantes enfrentamientos entre Venezuela y sus aliados -Bolivia y Antigua y Barbuda- y algunos de los 14 integrantes del Grupo de Lima, como México, Colombia y Argentina, que instó en numerosas ocasiones al país caribeño a agilizar la discusión.

La embajadora venezolana ante la OEA, Carmen Luisa Velásquez, se quejó de que el resto de Estados no hayan contado con Venezuela para elaborar una resolución sobre asuntos internos del país y criticó que el texto se hubiera hecho público el lunes, sin tiempo para que su representación pudiera estudiar el texto.

“No se tomó en cuenta la decisión de Venezuela, la voluntad de Venezuela, lo que se hizo fue decidir por Venezuela“, consideró Velásquez en esa comisión.

En la comisión, la diplomática propuso unas enmiendas a la resolución que posteriormente retiró.

La comisión aprobó la elevación al pleno de la resolución sobre Venezuela y, acto seguido, Velásquez convocó una breve rueda de prensa para expresar “su frustración pero no sorpresa” con una resolución que consideró “amañada”.

Bolivia y Antigua y Barbuda también presentaron unas enmiendas, que serán debatidas ahora en la Asamblea General.

Lo más importante de la resolución sobre Venezuela es el punto sobre la suspensión del país del organismo.

No obstante, esta medida no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

Fuentes diplomáticas de países distintos dijeron a Efe que los impulsores de la iniciativa tienen los 18 votos necesarios para aprobar la resolución e iniciar el proceso para suspender a Venezuela, pero aún no ha logrado los 24 necesarios para finalmente suspender al país caribeño.

La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.