Comando del Sur: Situación venezolana puede obligar a respuesta regional [+Tuit]

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd expresó que la situación de Venezuela podría obligar a una respuesta regional, debido a la coyuntura que atraviesa el país a nivel político y económico, además de la creciente crisis humanitaria.

“Venezuela se enfrenta a una inestabilidad, debido a la falta de alimentos y la escasez de medicamentos“, dijo el almirante Kurt Tidd a la Comisión de Servicios Armados del Senado.

El almirante habló sobre Venezuela al entregar su “Informe de posición” actual, el cual es una combinación de puesta al día con respecto a las actividades, petición de recursos e informe sobre problemas regionales, políticos y sociales en el territorio que se extiende al sur de la frontera de Estados Unidos y que incluye América Latina y el Caribe, exceptuando a México.

Adm. Tidd to #SASC: Instability in #Venezuela affects the entire region.

— US Southern Command (@southcomwatch) 6 de abril de 2017