Colombia, primer destino del éxodo venezolano

Luego de un viaje de 16 horas, Raúl de la Hoz, su esposa y sus hijos de 6 y 8 años llegaron a Medellín, capital del departamento de Antioquia. Fue el 12 de octubre de 2016, a las 4:00 de la mañana, cuando la familia zuliana salió de Maracaibo a Colombia. La doble nacionalidad que tiene de la Hoz y la residencia de la familia materna le dio estabilidad para migrar a otro país, “sin fracturar el hogar”.

“Fue una decisión apresurada. Vendimos lo poco que teníamos; herramientas, electrodomésticos y el

carro. El único medio de sustento en esa época, mi automóvil, estaba parado porque se le dañó el motor. Mi esposa no trabajaba y encontrar cómo alimentar y cubrir las necesidades de mi familia se hacía cada vez más difícil”, recuerda de la Hoz.

Tras un año y 8 meses, la familia logró alquilar una vivienda. “El trabajo es fuerte, aquí nada es fácil, pero hay estabilidad y quien se esfuerce puede adquirir lo necesario para vivir. Hemos pasado por momentos difíciles, pero amigos y familiares nos ayudaron”, rememora.

El ingeniero químico hoy administra un taller mecánico y devenga 800 mil pesos al mes (400 millones de bolívares). “En Maracaibo nunca ejercí mi carrera porque trabajar como taxista siempre generó más ingresos, por eso no lamento no haber encontrado empleo en mi área”, expone.

Colombia, la patria hermana, se convirtió en un segundo hogar para miles de venezolanos. La oficina de

Migración de ese país reporta 750 mil compatriotas, “la mitad de ellos se encuentran de manera regular, es decir, cumplen con la norma migratoria, tienen el Permiso Especial de Permanencia, visa o cumplen con los términos de permanencia.Sin embargo, una investigación realizada por el sociólogo y experto

en migración venezolana Iván De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, revela que son 900 mil los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- los que han llegado al país en los últimos 20 años.

Un informe elaborado con datos del Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones y de organizaciones de venezolanos, da cuenta que Colombia es, entre 98 países, el principal receptor del éxodo.

La crisis económica en la que está sumergida la cuna de Bolívar, la cercanía y los nexos históricos con el vecino país hacen que este se configure como el primer destino de los venezolanos, refiere Christian Kruger, director de Migración Colombia.

El Gobierno no contabiliza como extranjeros a los que tienen doble nacionalidad, quienes serían la mayoría de los que llegan. “Muchos colombianos que viajaron a Venezuela en los 80, hoy están de regreso con sus hijos nacidos allá y otros familiares, debido a las condiciones complejas de ese territorio”.

El éxodo se percibe en los principales departamentos neogranadinos donde a diario se mueven miles de

venezolanos; trabajando, estudiando, emprendiendo de forma independiente o en busca de un empleo formal.

La población que se ha desplazado es diversa; empresarios, ejecutivos de alto nivel, científicos, profesionales con vasta experiencia en diferentes ramas, recién graduados, estudiantes universitarios, obreros y comerciantes ambulantes, según señala un informe realizado por el proyecto de Encuesta

de Condiciones de Vida (Encovi).

Expertos consideran que la migración es positiva, pues trae conocimiento, inversión, nuevas culturas.

“La migración venezolana no ha sido perjudicial. De los inmigrantes se aprende de todas partes y se beneficia a la economía”, asegura Germán Umaña Mendoza, director de la Cámara colombo-venezolana.

Enfatiza que aunque llegan personas que no cumplen con los requisitos, no se puede olvidar que hace un

par de décadas el colombiano iba allá a trabajar en diversos sectores y el país no puede darle la espalda a su vecino.

En abril de este año inició el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, dirigido a aquellos que no cuenten con una cédula de extranjería, una visa de permanencia, o el permiso de ingreso y permanencia.

El primer balance ofrecido en mayo reflejó que hay 203.989 extranjeros ilegales en el país. En el Norte

de Santander está la mayor cantidad de venezolanos, 48.393 (23,91%); en La Guajira hay 44.472 (19,80 %) y en Arauca, 19.080 (10,29 por ciento).

Hoy, 8 de junio, finaliza el primer censo. De la Hoz y su familia estarán reflejados en este registro. “Fuimos a dar testimonio de nuestro estatus. Respondimos todas las preguntas”, refiere el padre de familia.