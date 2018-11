Colombia, la heredera intelectual de los venezolanos en el exilio

El éxodo masivo de venezolanos no se detiene. En esa marea migratoria hay numerosos intelectuales, artistas y universitarios. Según un estudios realizados entre estudiantes de cuatro universidades de Venezuela, un 88 % de los encuestados tenía intenciones de abandonar el país, y la mayoría está actualmente echando raíces en Colombia.

Colombia, el país que ha recibido más expulsados venezolanos, podría ser la heredera intelectual de la Venezuela en exilio. Según un reporte publicado por The New York Times, el país neogranadino tiene ahora la oportunidad no solo de dar un ejemplo humanitario, sino de aprovechar para su desarrollo los frutos de la cultura venezolana.

De 2010 a 2014, llegaron a Colombia numerosos académicos, editores y periodistas que salieron de Venezuela por diferencias ideológicas con el chavismo. Pero, desde el 2001, en 2001, Hugo Chávez develó su política cultural y trazó la hoja de ruta de su revolución: despidió a treinta directivos de las instituciones culturales más importantes.

Nombró a nuevos directores de museos, galerías, teatros, editoriales, cines, academias de danza y orquestas sinfónicas que estuvieran “en sintonía con el proceso revolucionario”. Así acabó con la intensa vida cultural que Venezuela había desarrollado desde el siglo XIX.

El conocimiento derivado de sus reflexiones e investigaciones podría servir al Gobierno colombiano para tomar decisiones mejor informadas hacia los migrantes.

Algunos de los pensadores venezolanos radicados en Colombia ya están siendo parte de esa conversación en torno al éxodo, una discusión pública que enriquece el debate sobre uno de los mayores retos de Iván Duque.

