Colombia, Brasil y Perú acuerdan no cerrar fronteras a venezolanos: “No es la solución”

Las autoridades de Brasil, Colombia y Perú acordaron establecer principios comunes para atender el flujo migratorio en sus países. Esta fue la conclusión tras la reunión de este lunes en Bogotá.

En el encuentro el punto álgido fue la manera en la que cada una de estas naciones vienen tratando el desplazamiento de los venezolanos. Participaron el Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, el Delegado del Embajador de Brasil en Colombia, Mauricio Díaz Biera, la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería de Colombia, Margarita Manjarrez, y el Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

En cuanto al tema de los venezolanos, afirmaron que va más allá de estar o no regulares en un país. El desafío, según el jefe de la autoridad migratoria colombiana, está en lograr un equilibrio entre la ayuda humanitaria y la regularización de los ciudadanos extranjeros, algo en lo que se trabajará durante la jornada del día de mañana.

“Estamos seguros que la solución no es cerrar las fronteras, ya que eso es incentivar la irregularidad y no hay nada más peligroso para un país, que no saber qué extranjeros están en su territorio. Además, si no se conoce la verdadera dimensión del fenómeno en cada país, es imposible generar políticas de atención. Debemos, a partir de la soberanía de cada país, buscar estrategias que nos permitan brindar atender e identificar estos flujos migratorios y lo más importante, hacerlos parte activa de la sociedad”, afirmó Krüger.