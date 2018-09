Codevida: 61 % de la población venezolana vive en pobreza extrema

El 87 % de la población venezolana vive en la pobreza y el 61 % en pobreza extrema, según afirmó este jueves el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia.

“La crisis que sufre Venezuela tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la población y en el disfrute de sus derechos”, enfatizó Valencia tras denunciar la dramática situación junto a otros representantes de la ONG venezolana y del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, el integrante de la CDH de la UCAB, Eduardo Trujillo, aseguró que “más de 8 millones de venezolanos solo comen dos veces por día o menos, y lo que ingieren no es nutritivo. De media, los venezolanos perdieron 11 kilos de peso solo en 2017″.

Ambos activistas intentaron explicar a la audiencia cómo es vivir “sin una distribución regular de agua potable y de electricidad y con una inflación del 233%”, en palabras de Valencia.

El representante de Codevida explicó que ante esta desesperada situación era entendible que 2,3 millones de personas hayan abandonado el país, “entre ellos, el 50% del personal sanitario de los hospitales públicos”.

“Una sola enfermera tiene que ocuparse de 80 pacientes en un día“, explicó Valencia, y denunció que “16.000 enfermos renales tienen su vida amenazada porque se han clausurado los centros de diálisis; 5.000 pacientes hemofílicos no reciben tratamiento de coagulación; 33.000 enfermos de párkinson no obtienen medicinas, y 80.000 serepositivos no perciben tratamientos antiretrovirales desde 2017″.