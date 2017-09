CNE: “Las regionales serán en octubre”

A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha emitido un pronunciamiento oficial, anoche se publicó vía web un documento membreteado donde se da por sentado que el 15 de octubre sería la fecha de los comicios regionales.

Tania D’amelio, rectora del CNE, enfatizó, luego de una reunión técnica sostenida ayer en la sede de Plaza Caracas con las organizaciones políticas que “en octubre de este año se realizarán las elecciones regionales en Venezuela, por órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente”.

No obstante, El Nacional publicó dos avisos filtrados en su página web, donde se informa a los electores ratificados para prestar su servicio en estos comicios que podrán presentar su solicitud de excepción a través del Sistema Automatizado del ente electoral del 1 al 15 de septiembre. Según El Nacional web, los documentos fueron borrados al instante.

¿Por qué el silencio?

El politólogo Luis Aguilar, presidente de Polianalítica, expresó que el Poder Electoral “está esperando los resultados de las primarias de la Mesa de La Unidad Democrática (MUD) para así proceder con las elecciones”.

Aguilar agregó: “No anuncian la fecha porque es política del Gobierno, el CNE tiene que esperar a saber quiénes serán los candidatos de la MUD para no restarle ganancias al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

Sobre los tiempos, Aguilar estima que “el CNE posee la capacidad suficiente para armar las elecciones y lo han demostrado en recolecciones de firmas y otros procesos agilizados”.

El experto descarta una suspensión de elecciones, pero que en caso de que se de, “la oposición tiene derecho a exigir contundente, pero pacíficamente que se respete el legítimo derecho al sufragio”.

Desconcierto en el país

Sobre la incertidumbre de la fecha electoral, analistas sostienen que el divorcio entre el CNE y la empresa Smartmatic, proveedora del servidor para las máquinas de votación, ha retrasado la fecha definitiva de las elecciones.

Ricardo Lobo, analista político y presidente de Renovando Esperanzas, indica que: “Como la empresa Smartmatic, la cual desestimó los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones del pasado 30 de julio, ya no está con el órgano, la fecha de las elecciones no se ha dado a conocer porque están buscando la excelencia para no dejar dudas al momento de dar a conocer los resultados electorales, para ser transparentes y no perder credibilidad”.