Claudio Fermín insta a votar en elecciones regionales

El dirigente político Claudio Fermín invitó a todos los venezolanos a participar en las elecciones regionales que serán celebradas el próximo 15 de octubre.

“Las frustraciones del pasado no deben restarles importancia”, dijo reseñado por Globovisión.

“Yo creo en las elecciones y creo en votar. No votar no lesiona en nada a este Gobierno abusador, no votando no le estamos disminuyendo el poder que tiene”, manifestó.

Asimismo, consideró que “el mejor amigo del Gobierno es la abstención, la abstención es el gran aliado del fraude”.

“Les estoy hablando con la verdad, con el corazón. Vamos todos a votar”, sentenció.