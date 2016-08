Citibank renuncia a continuar como principal agente pagador de bonos de Pdvsa

Según un comunicado enviado por Citibank, N.A. a los tenedores de los títulos de la petrolera, donde anunció su renuncia a seguir siendo el principal agente pagador de los bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La decisión, que está fechada el 14 de julio de 2016, comenzó a llegar a los depositarios, custodios, intermediarios y tenedores de los papeles la semana pasada.

La entidad bancaria, expresó que la renuncia está acorde con la sección 8.03 del contrato firmado con el emisor, que es Pdvsa, e indicó que esta compañía “debe nombrar lo más pronto posible a un nuevo principal agente pagador, quien deberá entregar la carta de aceptación de su postulación a Citibank, y será entonces cuando la renuncia comience a ser efectiva”.

El principal agente pagador es la institución financiera que se encarga de cancelar semestralmente los cupones (tasa de interés) que cada papel genera a los tenedores de los bonos que han sido comprados –en este caso a Pdvsa– hasta la fecha de su vencimiento, cuando se cumple con el pago total del precio original del bono.

Como lo establece la normativa, Citibank ha tenido que enviar una notificación diferente por los 10 bonos de Pdvsa en los que se desempeña como principal agente pagador; es decir, de los papeles que vencen en los años 2016, 2017N, 2021, 2022, 2024, 2026 y 2035.

Los tres bonos restantes –que son los Pdvsa 2017, el Pdvsa 2027 y el Pdvsa 2037– no están bajo su responsabilidad; el principal agente pagador es el Bank of New York Mellon.

En la notificación no se explican las razones por la cuales el banco estadounidense decidió tomar la decisión de no continuar siendo el principal agente pagador. Sin embargo, sí hace una recomendación a los tenedores para que escriban a una dirección de correo electrónica, en caso de que tengan alguna inquietud. Incluso, les hace un llamado para que también utilicen a sus consultores, con el fin de que los asesoren acerca de lo que significa la decisión.