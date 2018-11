Chataing y Novelli responden a los señalamientos del hijo de Alejandro Andrade

Emanuel Andrade, hijo del extesorero Nacional del gobierno del Hugo Chávez, Alejandro Andrade, volvió a generar polémica tras emitir unas incendiarias declaraciones en las que salpica varios artistas venezolanos con mantener negocios turbios atados a un enorme escándalo de corrupción.

En diversas “historias” publicadas en su cuenta de Instagram, señaló al periodista Sergio Novelli, la exmiss Universo Dayana Mendoza y al comediante Luis Chataing de ser “enchufados” por apoyar a Seguros La Vitalicia, propiedad de Raúl Gorrín, empresario vinculado al caso por el que fue condenado su padre tras entregarle 1.000 millones de dólares.

“Es muy rico hablar paja de alguien cuando te beneficiaste de lo mismo”, publicó Emanuel Andrade.

Al respecto, los artistas involucrados se pronunciaron en defensa de los señalamientos de Andrade. “Mi carrera habla por mí. Yo no tengo nada que ocultar Dios es mi testigo y mi protector”, dijo el periodista Sergio Novelli en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Novelli resaltó que trabajó para el medio de comunicación y la emprea aseguradora relacionadas con Gorrín pero que el pago fue por su trabajo y en bolívares. ”Mi intención fue permanecer para no dejar espacios a las voces disientes, pero luego me retiré cuando vi que no tenía la libertad para seguir a hablando lo que quería”, expresó.

Por su parte, el locutor venezolano, Luis Chataing, publicó un video en su cuenta de Facebook y asegura que no quiere ser tildado de “enchufado” por un mensaje que pasó a través de su Twitter hace cinco años.

“Voy a responder a los dos grupos de personas que se encuentran en las redes sociales: a los desinformados y a los cretinos, imbéciles, que buscan hacer campaña sucia”, dijo Chataing quien hace varios años reside en Miami, Florida, Estado Unidos.