Carnet de la Patria: Anzuelo político del Gobierno

Más de 15 millones de venezolanos se matricularon este año para comer, vacunar a sus hijos, alcanzar las medicinas, tener una vivienda, beneficiarse de una pensión, obtener un cupo en la universidad, disfrutar del bono escolar o lograr un empleo con la Chamba Juvenil; con la esperanza puesta en el Carnet de la Patria, documento de identidad electrónico que, según voceros del Gobierno, sirve para cualificar la gestión y atender las necesidades de la población venezolana.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles 27 de diciembre que en enero se informarán “buenas nuevas”, sobre el Carnet de la Patria que calificó como “el milagro” de 2017.

“Tenemos seleccionados 102 mil 430 nuevos pensionados. Venezuela va a llegar al 100 % de pensionados y pensionadas en el primer cuatrimestre de 2018”, manifestó en cadena nacional.

Ante el uso que el Gobierno le ha dado a este instrumento, incluso de conteo de votos a boca de urna en las recientes elecciones de gobernadores y alcaldes, y de cara a los propósitos en el nuevo año del presidente Maduro, cabe preguntarse: qué podría significar para los venezolanos el Carnet de la Patria en el año 2018.

Ana María Osorio, especialista en marketing político y campañas electorales, considera que el carnet podría significar la reelección o castigo del actual mandatario.

“Ese es el destino que le veo para el año 2018. Si logra a través de esa credencial ofrecer o llegar con ayudas a todas esas comunidades a las que prometió, va a alcanzar mucho, pero si la situación económica no se lo permite, encontrará la respuesta del pueblo”, estima.

La analista considera que el Carnet de la Patria representaría la boleta electoral para la reelección de Maduro y que las gobernaciones y alcaldías que se ganaron estuvieron fijadas por el chantaje político que representa el instrumento para el Gobierno.

“Para las personas que no les gusta hacer nada, que pre eren tener algo, lo que sea del Gobierno, lo aplauden y van y votan a favor de eso”, enfatiza. Para la especialista, el documento podría consolidarse en el próximo año como condicionante para la compra de boletos aéreos o la solicitud de cualquier servicio público. “Si tu vivienda es nueva y vas a solicitar la luz tendrás que tener el Carnet de la Patria”, señala.

Según Osorio, el Gobierno obtiene mayor fuerza y poder político en la medida en que legitima todas las acciones que promete. Recuerda que si el carnet es la nueva forma del ciudadano de acceder a todo, la mejor manera de que la cúpula de poder lo demuestre es haciendo que la gente no pueda pagar o abrir una cuenta bancaria sin que se lo exijan. “Para Nicolás Maduro es como una cédula de identidad y ese es el uso que le quiere dar”, explica.

Gabriel Reyes, analista político, cree que el Ejecutivo nacional hará con el mecanismo de control “todo lo que se les ocurra” y tenga que ver con el desenvolvimiento del ciudadano.

“Hasta pueden decir mañana que usted no puede viajar si no tiene el documento”. El experto se pregunta por qué utilizan el Carnet de la Patria.

Cree que el documento maneja una serie de información que convierte a este dispositivo en una forma de ejercer presión social sobre actividades políticas, e igualmente es utilizado para estimular la participación en los eventos en los que el Ejecutivo necesita contar con su gente.

“Si usted quiere comer, necesita este documento de identificación, pero el día que usted dude si votar o no, le tocarán la puerta porque saben quién es usted y le van a decir, ‘tienes que votar’. Asociado a eso está la garantía del voto”, puntualiza. Testimonios “Este es un mecanismo de exclusión.

Cuando dicen que las pensiones se otorgarán a través del carnet, habría que preguntarse: ¿Dónde queda el derecho a la seguridad social? Yo no me lo saqué y ¡no me lo voy a sacar ni muerta! Yo tengo dignidad y con eso no voy a acreditar a un Gobierno excluyente y traidor al legado de Chávez”, exclama Carolina Vafiamonde en entrevista con Aporrea.

Agrega: “No tengo miedo y le digo a la gente que no debemos tenerlo, porque si caemos en estos chantajes, si nos calamos estas barbaridades, nos va a ir mucho peor”.

Una mujer de 46 años, que pre rió el anonimato, con esa que obtuvo el documento a pesar de no ser afecta al oficialismo. “Me lo saqué porque a mí no me van a dejar por fuera de la bolsa del CLAP.

Yo creo al Gobierno capaz de dejar a una parte de la población por fuera de todo lo que tiene que ver con el Estado, y no hablo solo de beneficios, porque de esos ya no hay, sino de gestión básica y que tiene rango constitucional, como por ejemplo, la salud, alimentación, garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal”, considera.

Alcira Báez, de 53 años, se registró en el sistema tras una cola de muchas horas y hasta ahora no entiende para qué. “Por un lado, dicen que es para obtener beneficios y particularmente no he recibido nada. Si es por la bolsa del CLAP eso debería recibirlo todo el mundo. Por lo demás no sé”, refiere Báez.

A juicio el instrumento es peor que un chantaje. “Es abusar de uno y de las necesidades que el mism o sistma nos está haciendo pasar”, opina.

En su análisis, los analistas consultados avizoran el documento como uno “anzuelo político” del poder oficialista.

