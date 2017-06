Carlos Osorio: esta demanda es mi vida porque mi moral está en juego

El ex ministro de Alimentación y actual ministro del Despacho de la Presidencia, Carlos Osorio, declaró que la demanda en contra de los tres diputados opositores no la abrió “para hacerse millonario, si no para defender su moral y la de mi familia”.

“Esta demanda la tomé como mi vida porque es mi moral la que está en juego. Abrí la demanda contra ellos en 2016 para que se presentaran y hablaran sobre lo que me acusaban pero no se presentaban. Si tenían las pruebas contra mí, ¿por qué no iban a mostrarlas? (…) Cuando se decidieron a ir, por una orden del Tribunal, amenazaron a la jueza y al abogado que me defendía diciéndoles que no podían seguir con este proceso y los difamaron también“, aseveró el ministro, durante el programa Encendidos, transmitido por VTV.

Osorio inició una demanda por daño moral, difamación, injuria y sometimiento al escarnio público hacia los diputados a la Asamblea Nacional (AN) Ismael García, Carlos Berrizbeitia y el ex gobernador del estado Aragua, Carlos Tablante. El ministro asegura que dicha demanda se debe a que “de manera reiterada se han dedicado a mancillar mi honor y reputación como ciudadano y eso no lo voy a permitir”.

La demanda en contra de los diputados opositores se consumó y deben pagarles 300 millones de bolívares cada uno.

Referente al tema alimenticio del país, dijo que el Ministerio de Alimentación sigue el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Asimismo, indicó que durante su desempeño en el cargo “se combatió la pobreza con la creación del Plan Bolívar 2000, con Mercal, Pdval y Mercados Bicentenario”.