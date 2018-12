Carlos Alaimo: “Tenemos que darle más importancia a la Cámara Municipal”

Para Carlos Alaimo, líder del Partido Centro Democrático, se debe insistir siempre en el ejercicio del voto, al referirse al proceso de elección de concejales que se desarrolla en Venezuela. “Nosotros tenemos que darle más importancia a la cámara municipal que a la propia alcaldía, que a la propia gobernación y al propio Presidente de la República. O sea, ese cuento de que siempre las cámaras producen abstención, eso no debe ser”.

Durante una entrevista realizada en la edición meridiana del canal regional, Niños Cantores Televisión, Alaimo refirió que quienes creen en Venezuela y tienen cultura democrática, deben luchar contra el Gobierno que preside Nicolás Maduro que ha sido duro en el manejo de los poderes.

“Pero contra esa consistencia, sabemos que contra esa realidad y con ese Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición ha obtenido hermosas victorias. Entonces no se puede decir que las hermosas victorias que en el pasado tuvimos, quiénes estaban ahí, era el CNE de Venezuela, con funcionarios venezolanos, no eran funcionarios de Venus, de Marte, eran venezolanos”, reflexionó.

¿Donde estuvo la diferencia? Que había unidad de la oposición, recuerda. Pero de una u otra manera, dice, para nadie es un secreto que tenemos a muchos poderes secuestrados y que estamos trabajando incluso, en contra de lo que debe ser el sentido de la pluralidad, de la libertad y de los espacios abiertos en una competencia legal.

Cargo importante

Carlos Alaimo propone que se le dé tanta importancia a las elecciones de alcalde o gobernadores, como a los comicios de concejales. En su opinión, si hay un liderazgo de verdad, formado, con piso político en cada candidato, la votación de la alcaldía, de la cámara municipal, sería tan importante, tan significativa, como la del Presidente de la República.

Considera que en las votaciones de concejales el ciudadano de a pie pone en manos de su edil el destino de su comunidad. “Fíjense lo importante que es la Cámara, por eso es que en el día de mañana, nosotros tenemos que darle más importancia a la cámara municipal, que a la propia alcaldía, que a la propia gobernación y al propio presidente de la República. O sea, ese cuento, no es que las cámaras siempre producen abstención, eso no debe ser”.

“En un pueblo bien formado, cuando nosotros estemos fabricando ciudadanos, vamos a tener seguridad de que la votación de la cámara va a ser buena, porque los ciudadanos van a tener que seleccionar y elegir los mejores vecinos y líderes sociales, porque más que un líder político, el concejal tiene que ser un líder social”.

Bisagra

El dirigente opositor recalcó que el Partido Centro Democrático(PCD) no es responsable de que el ciudadano no salga a votar ni de que la oposición invite a no votar. “Nosotros estamos irrumpiendo en la política precisamente para romper con los esquemas de la vieja y tóxica política“.

“Nosotros hablamos de la nueva política y con la nueva política estamos creciendo y sumando oportunidades. Estamos formando liderazgos nuevos, por eso es que nosotros no nos anotamos en eso”.

Recordó que la organización política que representa pertenece al ala opositora “pero no estamos con el Frente Amplio de Venezuela ni con la clase por el cambio, ni con María Corina Machado, a quien respetamos y queremos mucho, ni tampoco estamos con la resistencia”.

Alaimo destacó que en su disposición de estrechar lazos y nuclear a las diferentes toldas políticas del país, la fracción que lidera está redactando un documento que entregarán a los partidos nacionales, donde se les recuerda que “tienen la obligación” de crear la unidad de verdad.