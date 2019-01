Carlos Alaimo: La amnistía es la mejor arma política que tiene el chavismo

El presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, dijo hoy que la amnistía, propuesta por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, “es la mejor herramienta, la mejor arma política que tiene el chavismo para tenderle una salida al país”, ante la aguda crisis política que vive Venezuela.

Considera que es una salida buena, noble, sin sangre, pacífica, que puede ser facilitada “por el expresidente Maduro y por el PSUV, que salgamos de esto sin sangre, sin intervención militar o problema militar interno”, expresó en el programa Vladimir a la Una, que transmite Globovisión.

Cree que en caso de que el chavismo se apegue a la amnistía, el día de mañana “saldría por la puerta grande y electoralmente podría medirse dentro de un año o en las próximas elecciones”, pero si el chavismo sale de esta crisis con más sangre, expresó, con más violencia, con más atropellos a un pueblo, el chavismo muere en este periodo, pronosticó.

“Maduro tiene que facilitar la transición. Lo mejor que le puede pasar al chavismo es facilitar la transición. Una transición ahorita no significa la muerte del chavismo. El chavismo tiene que estar claro de que su tiempo pasó”, insistió.

Recordó que las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro, resultó electo para su segundo periodo presidencial, “per se no existieron” e inclusive el propio Claudio Fermín acompañó a esa decisión de Henry Falcón de solicitar la nulidad de las elecciones del 20 de mayo y hay un documento de la Asamblea Nacional, donde se solicita que esas elecciones fraudulentas sean anuladas, así lo declaró ese día la Asamblea Nacional, dijo.

Recordó que el Gobierno perdió la calle y el presidente Nicolás Maduro “es el hombre de la crisis, fue el que causó el desastre que el país tiene, ¿ustedes creen que Maduro va a ser una solución a la crisis que el mismo nos llevó?, no. Aquí desde el punto vista político, desde el punto de vista de sentimiento popular, la oposición ganó el terreno”.

“El 23 de enero salieron mas de 10 millones de gente a la calle respaldando a (Juan) Guaidó, ese mismo día llamaron al Balcón del Pueblo a una vigilia y no les fue nadie. Omar Prieto en el Zulia, llamó a una contramarcha y no le fue nadie”.

Acuerdo nacional y transición

El político y empresario, Carlos Alaimo abogó por un acuerdo nacional, cree que “se nos va a ir la vida en la respuesta diplomática y en la respuesta de la legalidad”.

“Tenemos que pensar en esa gente que la crisis los está agobiando, el país está destruido y es por ello que es necesario un acuerdo nacional, es necesaria una salida por la vía de la transición y en la transición, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el alto gobierno y el chavismo tienen que estar presente”.

Plantea que los miembros de la transición “sea gente preparada para rescatar el país, tenemos que pensar que aquí hay un país que está en crisis, los servicios públicos no funcionan, la salud no funciona, la educación no funciona, necesitamos un componente tecnopolítico importante para que en estos nueve meses o un año de transición, el país se pueda levantar. Es hora de hablar de menos política y construir un proyecto de salvación nacional, dentro de la reconstrucción del Estado”, afirmó.

Yo no quiero ver a un político, acotó, a un dirigente miembro del comité nacional de cualquier partido, manejando Corpoelec, no quiero ver a alguien de un partido político, que no esté preparado, manejar el ministerio de educación o el Ministerio de Salud, hay que buscar gente para los problemas, advirtió.

En su opinión, la Asamblea Nacional sigue manejando la política del Estado en el país, ” pero quién tiene que dar respuesta de verdad, porque tenemos que resolver el problema del hambre a la gente, de la salud a la gente, necesitamos un gabinete de consenso, donde esté presente este componente tecnopolítico, necesario en este país.