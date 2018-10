Carlos Alaimo denuncia presencia de guerrilleros y paramilitares en la política zuliana

El abandono del Zulia por parte de sus autoridades regionales y municipales se acrecienta y con ello una debacle económica que toma fuerza al no atacarse los principales problemas de la región. Así lo denunció el presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alamo, quien aseveró que la causa de todos los “males” del estado recaen en una coexistencia entre paramilitares, guerrilleros y los gobernantes.

Sostuvo que el Zulia lleva 22 años bajo las líneas direccionadas de un estado permisible a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Desde esa época, con Arias Cárdenas como Gobernador y con Di Martino como alcalde, comenzó esta proliferación y penetración del sector guerrillero en el estado, a la par de la presencia paramilitar”.

El empresario zuliano rechazó que desde entonces ninguna figura política haya mencionado la problemática que somete hoy la caída de producción a menos de un 15 % de alcance. Reiteró que cuando menciona una “mexicanización” en el estado no se aleja de la realidad, pues consideró que el Zulia está en una situación similar a la de México y a la Colombia, defendida por el expresidente Uribe, donde un Estado predomina sobre otro.

“El Zulia ha permanecido callado y es porque el miedo está entrando en sus entrañas. Por eso queremos decirle al zuliano que debemos revelarnos ante esta situación y que Venezuela sepa lo que está pasando, como único estado con una problemática de esta índole por ser frontera con Colombia”, expresó.

Condenó la reunión que se realizó en el municipio Colón, el pasado 27 de septiembre, donde las autoridades locales convocaron a los empresarios a una jornada para la dotación de combustible y “terminó siendo un acto revolucionario”, donde participó el comandante Eliécer del ELN, más que un empresario como un líder de la revolución.

Por ello, Alaimo dijo que los ojos de Venezuela deben estar atentos al Zulia, desde la atención personal por el presidente Nicolás Maduro, la participación del ministro para la Defensa y una intervención de contrainteligencia militar para resolver el asunto que por años ha denunciado.

Exhortó al Ejecutivo a definir su posición política ante la presencia de estos grupos armados en todos los municipios del Zulia, aún en los que no nos fronterizos, para dilucidar si conviven de forma clandestina o no.

“Este es un problema de Estado, si no tenemos un apoyo nacional a este problema no se va a poder resolver. Si aquí el presidente no asume cesto como una desgracia para el Zulia, la paz que pide y la que quiere para Venezuela nosotros no se la vamos a poder dar”, dijo.