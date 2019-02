Cáritas y Codevida piden no crearse falsas expectativas con ayuda humanitaria

Colombia anunció que para este fin de semana se espera que llegue la primera fase de la ayuda humanitaria enviada por los Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, ONG venezolanas dedicadas a la defensa del derecho a la salud llaman a la población a no crear “falsas expectativas” sobre este primer envío.

La población no debe crearse falsas expectativas en relación con la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Venezuela, así lo declaró este lunes la directora ejecutiva de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez .

En rueda de prensa, Márquez dijo que los insumos enviados, de los que se tiene información, no resolverán de inmediato las necesidades de la gente.

“De acuerdo con lo informado por la Asamblea Nacional, sabemos que llegarán insumos quirúrgicos y medicamentos terapéuticos para niños desnutridos. Es importante que la población sepa que esto no cubrirá toda la necesidad de la gente, para que no se creen expectativas al respecto de la ayuda humanitaria”, explicó.

En este primer envío no se va a poder responder a todas las problemáticas en salud. La ayuda humanitaria no puede hacer esto ni en el mejor de los casos, sino que se presta ayuda a las personas que están en riesgo inminente. Queremos que no se creen falsas expectativas, es importante decirlo, prosiguió la directora de la ONG.