Capriles propuso crear “Comandos Antifraude” para defender resultados del 15-O

Durante una visita al estado Bolívar, el líder la Unidad, Henrique Capriles, propuso crear “Comandos Antifraude” en las 23 entidades del país para hacer “respetar” la decisión de los venezolanos en los comicios regionales. En ese sentido, emplazó a Maduro a respetar los resultados expresados por el pueblo en las urnas.

“El 15 de octubre debemos superar este obstáculo. Votar no significa apoyar a Tibisay ni avalar al gobierno, votar es protestar. De la participación depende el arrase de quienes queremos cambio en el país. Si votamos, arrasamos. Tenemos que defender nuestro derecho. El gobierno no quería estas elecciones y las soltó como consecuencia de la lucha del pueblo en la calle. Además de lo presionado que está desde el punto de vista internacional. El señor Maduro se tiene que comprometer a respetar los resultados”, dijo.

Asimismo, ante la aprobación del proyecto de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja de EE.UU. para enviar ayuda humanitaria al país, señaló que el gobierno se niega a abrir un canal que les permita a los venezolanos recibir alimentos y medicinas porque tendría que reconocer que existe una crisis, reseñó el portal henriquecapriles.com

“¿Cuál es el problema? Un día dicen que no hay crisis, que Venezuela puede alimentar a tres naciones, después dicen que los barcos con insumos no pueden llegar por las sanciones. Al menos pónganse de acuerdo para mentir, no hay ninguna explicación de por qué no se ha permitido la ayuda humanitaria para los venezolanos. Ellos prefieren que la gente se muera de hambre que reconocer que hay una crisis”, aseguró.

En compañía del candidato a gobernador en la entidad guayanesa, Andrés Velázquez, Capriles sostuvo que el gobierno no tendría como sostenerse sin la comunidad internacional, pues “la mayor parte de lo que comemos y las medicinas son importadas, y si los países deciden no seguir financiando a Maduro y no comprarle petróleo, ¿cómo va a ser viable el gobierno?”.

En ese sentido, insistió en la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio el 15 de octubre para elegir a quienes puedan “ayudar” a que en Venezuela haya una salida “pacífica, democrática, constitucional y electoral”. “No hemos dicho que las elecciones regionales van a recuperar el país, a la gente hay que hablarle con claridad. Lo que si pueden hacer los gobernadores es seguir presionando desde sus espacios para que en Venezuela haya una solución”.