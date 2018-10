Capriles: Muerte de Albán no puede ser utilizada para fines políticos

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, aseguró este martes que no cree la versión oficial del gobierno sobre la muerte del concejal metropolitano, Fernando Albán.

El también miembro del partido político Primero Justicia aseguró que la muerte del concejal no debe ser utilizada para fines políticos por quienes calificó como “extremistas de lado y lado”, y exigió que se realice una investigación independiente en la que participe la Asamblea Nacional.

Queremos saber la verdad. Su mujer tiene derecho a que haya justicia. Tiene que haber alguien imparcial que conduzca la investigación. La propia Asamblea Nacional debe formar parte de ello. Pero hay gente que habla con mucha ligereza de guerra y odio. Su muerte no puede ser utilizada por quienes están llenos de odio. Debe haber justicia para que este país no termine donde los extremos quieren. Hay locos de lado y lado, que quieren que terminemos no sé en qué locura”, aseveró el ex gobernador.