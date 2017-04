Capriles: estamos en la calle defendiendo derechos que nos da la Constitución

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, reiteró este viernes que la oposición se mantiene manifestando en las calles exigiendo derechos establecidos en la Constitución.

En declaraciones a los medios de comunicación, el mandatario regional ratificó que la oposición está pidiendo elecciones, liberación de los llamados presos políticos, así como respeto a la Asamblea Nacional (AN).

“Venezuela es de todos y nos pertenece a todos, no a un grupito, ni al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) (…) Queremos elecciones libre y democráticas, queremos liberación de los presos políticos y que no hay inhabilitados. Queremos respeto a la AN elegida por 14 millones de venezolanos y que se abra un canal humanitario para medicinas y alimentos”, precisó.

Asimismo, Capriles dijo que los sectores de oposición se mantendrán en la calle hasta que se restituya el hilo constitucional. “Vamos a seguir en la calle para restituir el hilo constitucional y vamos hacia la movilización más grande. Todos preparándonos de cara a la marcha de esa fecha patria que es el 19 de abril para dar un grito de libertad”, agregó.