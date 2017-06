Capriles: es decisivo que todos nos movilicemos y defendamos nuestros derechos

Henrique Capriles, gobernador del céntrico estado de Miranda, sostuvo la noche de este domingo que será decisivo durante los próximo días la participación de todos los venezolanos en los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática para mantener la calle.

Durante su programa #PreguntaCapriles, que se transmite en redes sociales, manifestó que la convocatoria de este lunes a para todo el país. Pese a que la concentración tendrá lugar en la ciudad de Caracas, indicó que hay personas de todos los estados que se encuentran en camino para llegar y marchar hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en rechazo al “fraude Constituyente”.

Dijo a los ciudadanos, que si en la vía algún funcionario del Estado llegase a parar los autobuses, o no les permitiesen el paso, armaran un plantón como manera de protesta. “Mañana Maduro tendrá que trancar toda Venezuela (…) Los que vienen en camino, ya saben, si los paran, hacen la protesta desde ahí“.

El líder político sostuvo, además, que la movilización de este lunes es para reclamar los derechos que constitucionalmente le corresponden a los venezolanos.

Asamblea Nacional Constituyente acaba con elecciones regionales

A juicio de Capriles, el permitir que se instale el mecanismo popular impulsado por el oficialismo, acabaría con la posibilidad de que el próximo 10 de diciembre se celebren elecciones de gobernadores.

“Maduro se laza este fraude porque no quiere elecciones democráticas (…) Es claro que esta gente no quiere más elecciones, se cerraron las puertas democráticas”.

Según afirmó, el Gobierno no está dispuesto a medirse en urnas porque no cuenta con el apoyo popular para resultar vencedores en unos eventuales comicios.

“Ayer el gobierno tenia previsto hacer un acto en el Poliedro y no se dio porque no lo llenaron (…) Ellos (gobierno) no quieren elecciones de gobernadores porque saben que las van a perder”, agregó.